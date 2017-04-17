CHP'de 'hayır' kavgası! Suçlu kim?

Türkiye’de yönetim sisteminin değişmesini öngören 16 Nisan referandumu evet oylarının üstünlüğüyle sonuçlandı. Sonuçların ardından CHP'de referandum sonrası kavga erken başladı. Eleştirilerin hedefinde Kılıçdaroğlu ve 'Evet diyenleri İzmir'den denize dökeriz' diyen Hüsnü Bozkurt'u ekrana çıkaran Uğur Dündar var.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarının netleşmesi sonrası kameralar karşısına geçti o sırada partililerden istifa sesleri yükselmeye başladı. Gazetecilerin "istifa" konusunda soru sormasına izin vermeyen Kılıçdaroğlu, soru almadan toplantıyı bitirdi.

UĞUR DÜNDAR'DAN CHP'DE DEĞİŞİM MESAJI

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından "Referandumun bir sonucu da; bu süreçte topluma güven veren isimlerin muhalefet partilerini değişime zorlamalarının kaçınılmaz olmasıdır!" diye yazdı.

ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİKTEN SONRA...

Dündar, Kılıçdaroğlu'nun dün gece yaptığı açıklamayı da eleştirip "K.Kılıçdaroğlu'nun balkon konuşmalarından önce söylemesi gerekenleri,atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra,G.Bşk.Yrd.Bülent Tezcan söylüyor!.." dedi.