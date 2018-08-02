CHP’de imza düğümü bugün çözülüyor

CHP’de muhalifler ile Genel Merkez arasındaki hesaplaşmada son güne gelindi. Muhalifler, bugün topladıkları imzaları Genel Merkez’e iletecekler. Genel Merkez, imzaları teslim aldıktan sonra imza sahiplerinin gerçek olup olmadığını inceleyecek. İki taraf arasındaki kavgayı ise önce muhaliflerle birlikte hareket ederek imza atan, sonra da Genel Merkez’in devreye girmesiyle imzasını geri çektiği söylenen yaklaşık 50 dolayındaki delegenin körüklemesi bekleniyor. Muharrem İnce’ye yakın isimlerin olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamasından bir süre sonra başlayan tartışmaların, bugün ayrı bir boyuta taşınması bekleniyor.

625 İMZAYA ULAŞTIK

Muhalifler, kurultayın toplanması için gerekli olan 625 imzaya ulaştıkları iddiasını sürdürürken, Genel Merkez de imzaların yeterli sayıda olmadığında ısrarlı. Genel Merkez’e bugün sunulacak imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığı, bu kişilerin parti delegesi olup olmadığı detaylı şekilde araştırılacak. Noter onaylı imzalar üzerindeki incelemeler Genel Merkez tarafından yapılacak. Noter tarafından verilmiş imzaların 625’i bulduğu görülürse, Genel Merkez’in kurultayı toplama dışında bir seçeneği bulunmuyor.

Ancak bu süreçteki tartışma, noter kanalıyla imza veren bazı delegelerin Genel Merkez’in devreye girmesiyle tekrar aynı şekilde noter kanalıyla imzalarını çektikleri yönündeki iddialar üzerinde yoğunlaşıyor. Genel Merkez’e yakın kaynaklar, 50 dolayında delegenin imzasını bu şekilde resmi olarak yine noter kanalıyla geri çektiği iddiasını dillendiriyor. Muhaliflerin, imza verenlerin geri çekmelerinin bir anlam ifade etmeyeceği görüşünü savundukları, ancak Genel Merkez’in de imzaların toplandığı 15 günlük süre içinde geri çekmenin söz konusu olabileceği fikrinde olduğu belirtiliyor.

ORTADAKİ 50 DELEGE

Muhaliflerin, imzalarını sonradan yine noter kanalıyla çekmiş olmalarına rağmen bu 50 dolayındaki delegenin imzalarını da listeye dahil edecekleri, Genel Merkez’in de ‘bunlar imzalarını çektiler’ diyerek karşı noter belgesini koyup bu imzaları geçersiz sayması bekleniyor. Bu konudaki görüş ayrılığı nedeniyle imzaların bugünden sonraki süreçte mahkemeye taşınabileceği üzerinde duruluyor.