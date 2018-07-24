CHP'de imza muamması

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin geçtiğimiz hafta pazartesi günü "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci devam ediyor.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla 8 günde imza veren delege sayısını 618 olarak açıkladı.

Tüzün, yeterli olan 625 sayısını 15 günlük süre sonunda toplayacaklarını ileri sürse de CHP Genel Merkezi ise bu imza veren delegelerin 430'lar düzeyinde olduğunu belirtiyor. Genel merkez yöneticileri ayrıca imza sayısının 470-480 arasında kalacağını iddia ediyor.

Delegelere markaj

Parti yöneticilerinin "Salt çoğunluğa yakın imzaları getirin kurultayı toplayalım" restine karşı tüzüğün amir hükmünü işaret eden imzacılar, 15 günlük süreyi bekleyeceklerini ifade ediyor.

Hem olağanüstü kurultay isteyenlerin, hem de genel merkezin delegeleri "sıkı markaja" aldığı da parti kulislerine yansırken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılmamasında ise gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerin ise en etkili faktör olacağı değerlendiriliyor.

Her iki kesimin de yerel yönetimi delegelerin kararlarını etkilemek için kullandığı kulislere yansıyor.

İmza süreci 30 Temmuz'da sona erecek

Parti tüzüğüne göre noter kanalıyla imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu, yani 625 kurultay delegesinin imzası parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle geçtiğimiz hafta pazartesi günü noter kanalıyla süreci başlatıldı. Olağanüstü kurultay için noter kanalıyla imza toplama süresi ise 30 Temmuz'da sona erecek.

Parti genel merkezi, yeterli imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.