CHP, hazırladığı 20 maddelik referandum broşürüyle rezil oldu

Nisan aynın ortalarında referanduma sunulması beklenen yeni Anayasa için tüm partiler çalışmalara başladı. CHP, 'Hayır' mitingleri düzenleyeceğini açıklarken vatandaşa dağıtmak içinde 20 maddenin yer aldığı sosyal medya trollerini aratmayan bir broşür hazırladı. Sosyal medya diliyle yazılmış 20 madde gerçeği yansıtmadığı gibi bazı maddeleri de yok artık denecek kadar abartılmaya çalışılmış...

İşte CHP'nin hazırladığı o broşürden bazı maddeler ve gerçekler...

- Tek adam rejimi kurulacak, tek adam her şey olacak, devletin tümüne hükmedecek. Bir kişi Başkan seçilecek ve o kişi hem hükümet, hem Meclis, hem de mahkeme olacak.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde Meclis'in yetkileri azalmıyor aksine artıyor"

Meclis’in yetkilerini düzenliyor. Meclis, kanun yapacak, bütçe ve kesinhesap kanunlarını görüşerek kabul edebilecek. Ayrıca savaş ilanına, para basılmasına karar verme hakkı var. Uluslararası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulabilecek. Beşte üç çoğunluk ile genel veya özel af ilanına karar verebilecek.

- O partinin genel başkanı hakimleri atayacak. Kararname adı altında kanun yapabilecek. Seçtiğin Millet Meclisini fesih edebilecek. Orduya emir verecek.

Cumhurbaşkanı’na verilen kararname yetkisi, kanun hükmünde değildir. Normlar hiyerarşisi açısından kanunun altındadır. Anayasa’da ‘kanunla düzenlenir’ denilen 82 konu var. Bu konularda Cumhurbaşkanı kararname çıkaramaz. Bütün bu düzenlemeleri Meclis yapacak. Meclis kanun çıkararak kararnameleri yürürlükten kaldırabilecek. Kararname ile kanun çakışırsa kanun geçerli olacak. Sadece OHAL döneminde çıkardığı kararname kanun gücündedir. Orada da bir Meclis üstünlüğü getirdik. OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri derhal Meclis’e sunulur, Meclis üç ay içinde bu kararnameyi görüşmezse bu kararname yürürlükten kalkar. Mevcut sistemde ise OHAL KHK’sı bir ay içinde TBMM’de görüşülmezse, bu durumun hukuki bir sonucu yoktur.

- Başkan sokakta bir kişiyi öldürse, 400 milletvekili izin vermezse mahkemeye çıkarılamayacak.

Cumhurbaşkanı’nın cezai sorumluluğunu düzenliyor.

Cumhurbaşkanı’nın işlediği bir suç iddiasıyla Meclis’in salt çoğunluğu soruşturma önergesi verebilecek. – Mevcut durumda sadece vatana ihanetten suçlanabilir.

Soruşturmanın tamamlanmasından sonra Meclis’in üçte iki çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı yargılanmak üzere Yüce Divan’a sevk edilebilecek.- Mevcut durumda dörtte üçün oyuyla Yüce Divan’a sevk edilebilir.

CHP'nin hazırladığı broşürde bu ve bunlara benzer 20 madde yer alıyor.(Haber7)