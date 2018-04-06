CHP'den ihraç edilen Nazlıaka'nın partiye dönmesi için yapılan oylamadan ret kararı çıktı

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde basına kapalı toplandı.

PM'de, arasında daha önce partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın da bulunduğu 5 kişinin "bağışlama" talepleri ele alındı ve oylandı.

Edinilen bilgiye göre, gizli yapılan oylamada 17 kabul oyuna karşı 38 ret oyuyla Nazlıaka'nın "bağışlama" talebi reddedildi. Katılan üyelerden birinin ise çekimser kaldığı belirtildi.

Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.