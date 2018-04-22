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CHP'den İP'ye geçen milletvekilleri hakkında AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiğini belirterek, 'Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır.' dedi.

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Turan, CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi siyasetini geliştiremeyen, topluma bir şey vadedemeyen bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıya bulunduklarını söyledi. 
 
CHP'nin geçmişteki muvazaalı hiçbir işinden ders almadığının anlaşıldığını söyleyen Turan, "1978'in başında kurduğu 'Güneş Moteli', CHPnin sonunu getirmişti. Yeni bir 'Güneş Motel' olayıyla karşı karşıyayız." dedi. 
 
Turan, İYİ Parti sözcüsünün dün yaptığı açıklama ile seçime girme konusunda bir sıkıntılarının olmadığını dile getirdiğini, CHP'nin ise bugün ortada bir problem varmış gibi milletvekillerini İYİ Parti'ye pazarladığını ifade etti.
 
Bunun, siyasi ahlaka sığmayan, utanç verici bir durum olduğunu söyleyen Turan, şunları kaydetti: 
 
"Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye'yi inşa edecektir. Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır."

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