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CHP'den referandum için "Rakı"lı slogan

CHP referandumda hayır demek için kampanya sloganı ararken, ilk slogan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun anonsçusu Barış Bozkurt'tan geldi.

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CHP referandumda hayır demek için kampanya sloganı ararken, ilk slogan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anonslarını yapan Barış Bozkurt'tan geldi.
 
Miting meydanlarında zaman zaman şiirler okuyan ve CHP'lileri çoşturan Barış Bozkurt, sosyal medya hesabından "Memleketin HAYIR'ı için rakı için..." paylaşımında bulundu.
 
Bozkurt'un bu paylaşımı "CHP referandum için sloganını buldu" şeklinde yorumlandı.
 
İşte o paylaşım:.

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