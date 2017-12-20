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CHP'den şaşırtan "BAE" çıkışı: Fahrettin Paşa üzerinden bugünün Türkiye'sine dönük hakaret içeren sözler kabul edilemez

CHP'li Tezcan, 'Fahrettin Paşa üzerinden bugünün Türkiye'sine dönük hakaret içeren sözler kabul edilemez' sözleriyle şaşırtan bir çıkışta bulundu.

  • DHA
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CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını eleştirdi. CHP'li Tezcan "Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şamar oğlanı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı çıkmış, edep, ahlak, vicdan, vefa kavramları ile izah edilemeyecek bir tutum. Tarihe geçmiş Medine müdafaasındaki o önemli isim Fahrettin Paşa'ya ağıza alınmayacak hakaret eden sözler. Onun üzerinden bugünün Türkiye'sine dönük hakaret içeren sözler kabul edilmesi mümkün değildir" dedi. 

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