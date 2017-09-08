CHP'li Öztürk Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ülkesini yerden yere vurdu

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan El Arabiya televizyonunun canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye ile Avrupa arasında gerilen ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP'li vekil, ülkesinden dert yandı.

ERDOĞAN'DAN SIKINTILIYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin demokrat olmadığını ifade eden CHP'li vekil, bu konuta büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOK"

CHP'li Öztürk Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Biz burada Türkiye’de demokrasi olmamasından dolayı çok sıkıntı çekiyoruz.

Zira eskiden Türkiye’de demokrasi, seçim özgürlüğü ve sandık güvenliği söz konusuydu ve biz bunlara alışmıştık. Ancak şimdi Türkiye’de bir demokrasi olduğunu söyleyemeyiz.

Türkiye halkının en azında yüzde 50’si demokrasinin yoksunluğundan yakınıyor."