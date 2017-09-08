Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li Öztürk Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ülkesini yerden yere vurdu

El Arabiya televizyonunun canlı yayın konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'de demokrasi ve hukukun olmadığını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan El Arabiya televizyonunun canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye ile Avrupa arasında gerilen ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP'li vekil, ülkesinden dert yandı.

ERDOĞAN'DAN SIKINTILIYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin demokrat olmadığını ifade eden CHP'li vekil, bu konuta büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOK"

CHP'li Öztürk Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Biz burada Türkiye’de demokrasi olmamasından dolayı çok sıkıntı çekiyoruz.

 

Zira eskiden Türkiye’de demokrasi, seçim özgürlüğü ve sandık güvenliği söz konusuydu ve biz bunlara alışmıştık. Ancak şimdi Türkiye’de bir demokrasi olduğunu söyleyemeyiz.

 

Türkiye halkının en azında yüzde 50’si demokrasinin yoksunluğundan yakınıyor."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Okul servisi ücretleri belli oldu!

Okul servisi ücretleri belli oldu!

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA