CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Meclis'te tekbir iddiası
AK Partili vekillerin kavga sırasında Allahu Ekber diye bağırdığını söyleyen CHP'li Aykut Erdoğdu, tartışmalara neden oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Meclis'te AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP'li Erdoğdu, yaşanan kavga sırasında kimseye vurmadığını, kimsenin de kendisine vurmadığını söyledi.
TEKBİR GETİRDİLER İDDİASI
Aykut Erdoğdu, AK Partili vekillerin kavga sırasında Allahu Ekber diye bağırdığını söyledi. CHP'li vekilin bu iddiasına AK Partili vekiller sert bir şekilde tepki gösterdi.
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