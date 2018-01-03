CHP’li belediye hizmet hırsızı çıktı

CHP’nin belediyecilik anlayışına örnek olarak sunduğu Beşiktaş Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait cadde ve kaldırımların yanı sıra ‘Hizmetlerine de’ sahip çıktığı belirlendi.

ALGI OPERASYONU YAPIYOR

Kısa süre önce Aytar Caddesi üzerindeki İBB’ye ait kaldırımlara sahip çıkmayan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın, bu defa İBB’nin milyarlarca liralık projelerini kendi projesi gibi sunduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi’nin Kasım ve Aralık aylarında yaptırdığı ankette Beşiktaş Meydan Projesi’nin yanı sıra, Dolmabahçe Ulus-Baltalimanı-Sarıyer Tünel Projesi, Ihlamurdere Yayalaştırma Projesi, Ortaköy Kültür Vadisi Projesi, Kabataş-Mahmutbey Metro Projesinin Beşiktaş Belediyesi’nin yaptığı ya da yaptırdığı projeler olarak vatandaşa sorulduğu kaydedildi. Ankette, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği dev projelerin, CHP’li başkan yapmış gibi gösterildikten sonra, ‘Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ın geliştirdiği/geliştireceği projelerden haberdar mısınız? Beğendiniz mi? Memnun musunuz?’ gibi algı oluşturan sorular sorulması ve puan verilmesi istenmesi de dikkat çekti.

BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA

2015 yılını, 60 milyona varan borçla, 2016’yı da 118 milyon lira borçla kapatan Beşiktaş Belediyesi, kaynaklarının sadece yüzde 15.8’ini yatırımlara ayırmış. Öte yandan İBB’nin, Beşiktaş’a, Beşiktaş Belediyesi’nin bütçesinin tamamından daha fazla yatırım yaptığı da ortaya çıktı. İBB’nin Dolmabahçe-Ulus-Baltalimanı-Sarıyer Tünel projesinin sadece Ulus kısmının maliyeti 350 milyon lira, Ulus Vadi Projesi 15 milyon lira, Kabataş-Mahmutbey metro projesinin Beşiktaş içindeki bölümü ise 1 milyar TL.

KAYA: HALKLA ALAY EDiYORLAR

CHP’Lİ Beşiktaş Belediyesi’nin, AK Parti’li İBB’nin projelerini ‘Kendi eseri gibi’ göstermesine tepki gösteren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Biz AK Partili belediyeler olarak, kendimizle yarışıyoruz. Ancak gelin görün ki hiç bir hizmet üretmeyen CHP belediyeleri bu yatırımları kendi yapmış gibi anlatıyor. Beşiktaş örneğinde olduğu gibi İBB yatırımlarını, kendine mal edebiliyorlar. Bu hiç hoş bir durum değil, bu bir acziyet ifadesidir. Bir belediye başkanına asla yakışmıyor, bu halkın aklıyla alay etmektir. Derhal özür dilenmeli” diye konuştu.