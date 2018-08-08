Sosyal-İş Sendikası, CHP'li belediyenin otobüs şoförlerini işten çıkarmasına tepki gösterdi

Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun işçileri sendikadan istifaya zorladığını ve toplu iş sözleşmesi yapılmasını engellemeye çalışarak, işçi ile sendika düşmanlığı yaptığını savundu.

Üyelerinin sendikal haklarını kullandıkları için işten çıkarıldığını iddia eden Ebetürk, "CHP ilçe örgütlerini de seferber ederek, üyelerimizi baskı ve tehdit yoluyla sendikamızdan istifa ettirmeye başlamıştır. Üyelerimizi zorla belediyenin adeta taşeronluğunu üstlenen bir başka sendikaya üye olmaya zorlamıştır." dedi.

İşten çıkarılan üyelerinin işlerine geri dönmeleri için 30 günden bu yana Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptıklarını anımsatan Ebetürk, şöyle devam etti:

"Çerçioğlu üyesi olduğu CHP'nin tüzüğünü, ilkelerini, kurultay kararlarını hiçe saymakta açık ve net bir biçimde işçi ve sendika düşmanlığı yapmaktadır. Çerçioğlu, sorunun çözülmesi için katkı sağlamaya çalışan CHP milletvekillerini de yok saymaktadır. Bir tarafta tüzüğünde amaçları arasında 'Örgütlü ve eşitlikçi bir toplum oluşturmak, grev ve toplu sözleşme hakkının tanınmasını sağlamak' olan CHP vardır diğer tarafta ise sendikamızda örgütlenen işçileri işten atan toplu sözleşme hakkını engellemeye çalışan Özlem Çerçioğlu."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da konuyla ilgili görüştüklerini dile getiren Ebetürk, "Kılıçdaroğlu'na, yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde, CHP'ye zarar vermek istemediğimizi bir an önce sorunun çözülmesi noktasında çözüm üretilmesi gerektiğini aksi takdirde bizim eylem ve etkinliklerimizi arttırıp devam edeceğimizi bildirdik. Kılıçdaroğlu ise olayla ilgileneceğini, meseleyi çözmek için Sayın Çerçioğlu ile görüşeceğini söyledi. Ama şu ana kadar bize bir geri dönüş olmadı. Kurban Bayramının yaklaştığı bir dönemde işten çıkartılan üyelerimiz, aileleriyle birlikte bayrama işsiz, ekmeksiz ve geleceksiz girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ebetürk, iş akdi feshedilen 9 üyeleri için disiplin kurulu kararı bulunmadığını sözlerine ekledi.