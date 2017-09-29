CHP'li belediyenin skandal paylaşımına soruşturma açıldı

CHP'li Kartal Belediyesi'nin Game of Thrones dizisindeki 'akyürüyenler' karakterleri üzerinden AK Partililere yönelik skandal 'gönderme' yapmadı ile ilgili soruşturma açıldı.

Sabah'ın haberine göre; Belediyenin Facebook sayfasından yapılan ve Ak Partililere yönelik cahil, zombi, yobaz gibi hakaretlerde bulunulan paylaşım hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İğrenç hakaret için belediyeden herhangi bir özür dilenmezken Anadolu Başsavcılığı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesinde düzenlenen halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa tahrik etmek ile alenan aşağılamak suçlaması kapsamında re'sen soruşturma başlattı.