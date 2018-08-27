CHP’li Büyükçekmece Belediyesi metrobüs durağını kendi yandaşlarına açtı

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, rekreasyon alanlarını yandaşlarına peşkeş çekti. Heyelan bölgesinin hemen üzerinde olan ve rekreasyon alanı ilan edilen parseller metrobüsün gelmesiyle birlikte adeta imara açıldı. Metrobüsün ilk istasyonu olduğu için insan sirkülasyonunun çok olduğu durağın hemen bitişiğindeki rekreasyon alanlarına bir biri ardına dört kafe ve restoranlar yapıldı.

5 kat fazla inşaat yapıldı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre; rekreasyon alanlarına yapı inşaat alanının yüzde beşini geçmeyecek şekilde lokanta, çay bahçesi ve büfe yapılabilecekken, metrobüs istasyonuna bitişik rekreasyon alanlarının yola olan cephesinin tamamı işgal altında.

Restoranların sadece bir tanesinin taban alanı 790 metrekare. Üç katlı olan bu devasa restoran toplam 2370 m2 inşaat alanına sahip. Yani kanunların izin verdiğinden yaklaşık 5 kat fazla inşaat yapılmış durumda. Buna benzer 3 restoran ve kafenin daha yapılmış olduğu hesap edilirse, işgalin korkunç boyutunu kavramak hiç de zor olmaz.

Otopark da yapıldı

İşgal sadece binalarla da sınırlı değil. Binalardan geriye kalan alanlar da betonlaştırılıp otoparka dönüştürülmüş durumda. Ayrıca arsaların heyelan riski taşıdığı da iddia ediliyor. Vatandaşlar ise bu duruma “Bu devasa restoranlar yapılırken Belediye yetkilileri uyuyor muydu” şeklinde tepki gösterdiler. Kaçak kafe ve restoranların Başkan Akgün tarafından bazı CHP’li meclis üyelerinin yakınlarına verildiği ileri sürüldü.

CİMER’e şikâyet

Bir vatandaş Büyükçekmece metrobüs durağının hemen yanında bulunan kaçak kafe ve restoranlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyette bulundu. CİMER, yapılan ihbarı araştırması için Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na iletti. Savcılık da kısa sürede bir biri ardına yapılan kaçak kafe ve restoranlarla ilgili inceleme başlattı. (Akşam)