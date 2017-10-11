CHP'li Erdoğdu'nun darp ettiği görevli ilk kez konuştu: Kafama silah dayayıp beni darp etti

Şehitlikte içkili alem yapan CHP'lileri savunmaya kalkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, katıldığı bir televizyon programından sonra alkol kullanıp partisinin 'Adalet Kurultayı'nın yapıldığı alana gitti.

Alkol alan Aykut Erdoğdu gece saat 02:00'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çadırına girmek isteyince, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Bunun üzerine içkinin de etkisiyle öfkesine hakim olamayan Erdoğdu, silahını göstererek güvenlik görevlilerini darp etti.

SALDIRDIĞI GÖREVLİNİN KOLUNU KIRDI

Güvenlik görevlilerini darp eden Erdoğdu bu esnada, kısa süre önce kendisini kamp alanına almayan Cenk adlı genel merkez çalışanına saldırdığı, arbede sırasında kolu kırılan görevlinin 17 günlük iş göremez raporu aldığı ifade edildi.

PARTİ YÖNETİMİ OLAYI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI

Partililer tarafından hastaneye kaldırılan görevlinin tedavisi devam ederken parti yönetimi devreye girdi ve görevliden Erdoğdu hakkında şikayetçi olmamasını istedi.

DARP EDİLEN GÖREVLİ İLK KEZ KONUŞTU: KAFAMA SİLAH DAYAYIP BENİ TEHDİT ETTİ

Çağdaş ses'in haberine göre Aykut Erdoğdu’nun darp ettiği görevli ilk kez konuştu ve Erdoğdu'nun kafasına silah dayayarak kendisini darp ve tehdit ettiğini söyledi. Görevli yaşananları böyle anlattı:

"Aykut Erdoğdu alkollü bir şekilde içeri girmek istedi. Kendi koyduğu kurala karşı davrandı. Ormanlık alanda kafama silah dayadı. “Ben devrimciyim, benim devrimci arkadaşlarım seni infaz eder. Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diyerek tehdit, küfür ve darp etti."