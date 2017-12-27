CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

HAKSEN üyesi belediye çalışanlarının sürgün edildiği ya da alanları olmayan bölümlerde çalışmaya zorlandıkları iddiaları üzerine, sendika harekete geçti. Bugün Eskişehir'e gelen HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi ve beraberindekiler, Eskişehir Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Çivi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile yaptıkları görüşmelerde bir yol alamadıklarını söyledi. Hukuka aykırı uygulamaların belediyede yapıldığının altını çizen Başkan Çivi, "Konfederasyonumuza bağlı Yerel Hak-Sen'in faaliyet alanına giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde sendikal çalışmalara başladığımız birkaç aydan beri hukuka aykırı bir takım uygulamalarla karşılaşıyoruz. Çalışanların özgür bir şekilde sendikamızı tercih etmelerinden rahatsızlık duyan bazı yöneticiler, temsilci ve üyelerimize rahatsızlık vererek sendikal çalışmalarımıza müdahil olmuşlardır" dedi.

"Park ve Bahçeler Daire Başkanlığından Han ilçesi itfaiyesine sürgün edilmiştir"

Söz konusu sendika üyelerinin sürgün edildiğini, alanı olmayan işlerde çalıştırıldığını iddia eden Başkan Çivi, "Bu durum ve üyelerimizin sendikaya ilettiği diğer sorunlar, 13 Kasım 2017 tarihinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le yaptığımız görüşmede detaylı bir şekilde iletilmiştir. Ancak, sorunların çözümü için herhangi bir adım atılmadığı gibi sendika temsilcimiz ve üyelerimiz yer değişikliği ve sürgüne maruz kalmışlardır. Yerel Hak-Sen Eskişehir İl Temsilcimiz Yavuz Toptaş, Hayvanat Bahçesi'ndeki idare binasından akvaryum binasına gönderilerek, hafta sonları çalışmak zorunda bırakılmış, sendikal faaliyetleri adım adım izlenerek psikolojik baskı altına alınmıştır. Sendikamız üyesi olan, Elektrik Mühendisi Ahmet Atşabar, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığından Han ilçesi itfaiyesine sürgün edilmiştir. Sendika üyemiz Murat Erdi Akın, teknisyen olmasına rağmen hiçbir mali ve sosyal hakkından yararlandırılmadan akvaryumda dalgıç olarak çalıştırıldıktan sonra Taşlama Atölyesi'nde görevinin dışında çalışmaya zorlanmıştır. Ardından görevini yapmadığı gerekçesiyle 3 defa savunması istemiştir" diye konuştu.

"Sözlü hareket etmek suretiyle baskı altına almaya çalışmaktadır"

Haksız uygulamaların devam ettiğini söyleyen HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, "Sendika üyemiz Serdar Ergan, elektrik teknisyeni olarak görev yaptığı Hayvanat Bahçesi'nden park ve bahçelere gönderilmiştir. Park ve Bahçeler Daire Başkanı Soner Özkan, sendikamızın temsilci ve üyelerine dönük soruşturmalar açarak, görev yerini değiştirerek ve sözlü hareket etmek suretiyle baskı altına almaya çalışmaktadır. Bu şekilde, sendikamızın yasa örgütlenme hakkını ve çalışanların sendikal tercihlerini engellediği gerekçesiyle ilgili şahıs ve tespit edilecek diğer kişiler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Burada görev yapan sözleşmeli personelin, sözleşmesini imzalatırken bir de istifa dilekçesi alındığı iddia edilmektedir. Bu şekilde alınan istifa dilekçeleri işleme konularak, işten çıkarılan personelin olduğu söylenmektedir. Belediye personeli yıllık izin haklarını kullanırken, hafta içinde 5 gün izin talep etmesi halinde hafta sonu da dahil edilerek 7 gün alması istenmektedir. Bizim amacımız üzüm yemektir, bağcıyı dövmek gibi bir derdimiz yoktur. Ancak yapılanlar bizleri buraya getirmek ve suç duyurusunda bulunmak zorunda bırakmıştır. Yüce Türk adaletinin konuyu inceleyerek, en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.