CHP'li Hazinedar görevden alındı
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile iki belediye meclis üyesi, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.
- AA
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile iki belediye meclis üyesi, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.
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