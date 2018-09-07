CHP'li Hazinedar'dan kadrolu vurgun

İçişleri Bakanlığı'nca "Usulsüz ihale", "FETÖ üyesi olmak" ve "Görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla görevden

alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın usulsüzlükleri bir bir ortaya çıkıyor. Belediyede eşi Özlem Hazinedar'la birlikte paralel kadrolaşan Hazinedar'ın harcamaları, müfettişlerce incelenen bilgisayarlarda tespit edildi.

Hazinedar'ın görev yaptığı dönemin (2014-2017) tüm detayları tek tek mercek altına alındı. Harcama listesi soruşturma dosyasına kondu. Beşiktaş Belediyesi'nde çoğu harcamayı özel kalem müdürlüğüne atanan Murat Hazinedar'ın kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç ile Özlem Hazinedar'ın sekreteri olarak görev yapan ve belediye de özel kalemde çalışan Ayşe Çamur yaptı. İddiaya göre; Hazinedar'ın merhum annesi İlhan Hazinedar için yaptırdığı okulun açılışı için Ordu'ya götürdüğü misafirleri ve akrabaları için alınan uçak biletleri belediyenin kasasından ödendi. 6.5 milyon TL'ye malolan İlhan Hazinedar Ortaokulu'nun tüm ödemesi, Beltaş Vakfı ve müteahitlerden alınan bağışlarla yapıldı. Hazinedar, merhum annesi için yaptırdığı okulun harcamalarını kişisel resmi hesabından göndermedi. Müteahhide giden paralar poşetler içinde, elden teslim edildi. İşte detaylar:

MEMLEKETİNİ İHYA ETTİ

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı toplantıların harcamaları, çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu için yapılan harcamalar, Hazinedar'ın CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'ye çıktığı programlara ilişkin

ücretler, eşe dosta jest için verilen Beşiktaş - Arsenal maçı biletleri, KKTC seyahatleri ve imamlara verilen dua paraları belediyenin kasasından çıktı.

* Halk Tv harcaması için listede "Belge ayarlanacak" şeklinde yazı yer aldı. Uzmanlar, söz konusu belgelerin tamamında usülsüzlük tespit etti. Kişisel harcamaların belediyenin kasasından ödendiği tespit edildi. Belgesiz harcamalar, pahalı çikolata gönderimleri belirlendi.

* Hazinedar, memleketi Ordu'daki dernekleri ihya etti. Belediye kasasından toplam 733 bin 583 TL gönderdi.

PARALEL KADRO

Murat Hazinedar'ın görev başına gelmesinin ardından kız kardeşini, kuzenlerini, eşinin ve kendisinin yakın akrabalarını belediyede görevlendirdiği ortaya çıktı. Ayda bir yapılan belediye meclisinde de konu sık sık gündeme gelmişti. Bazı meclis üyeleri durumdan rahatsızlık duyunca, soruşturmaya gelen müfettişler de yapılan usülsüz atama ve görevlendirmelere el koydu. Meclis toplantısında üyeler Hazinedar'a, 'Belediye senin aile şirketin mi?' diye tepki göstermişti. Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeleri, Hazinedar'ın kendilerine 'Kadrolaşma benim inisiyatifimde. Kimse karışamaz' yanıtını verdiğini belirtti. Belediyede kadrolaşma yapan Hazinedar ve eşinin çocukluk arkadaşları, akrabaları ve arkadaşlarının yaptığı harcamalar bilgisayarlarda ortaya çıktı. Özlem Hazinedar'ın belediyede herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen kadrolaşmada ve harcamalarda eşiyle yarıştığı belirlendi.

MURAT HAZİNEDAR'IN LİSTESİ:

Şeniz Öztürk: (Arkadaşı - Danışman)

Özlem Alıcı: (Arkadaşı - Sanat Danışmanı)

Bilge Kutlu: (Arkadaşı - Bilbordlardan Sorumlu Danışman)

Pelin Hazinedar Başlangıç: (Kız kardeşi - Özel Kalem Müdürü)

Murat Saçlı Denizer: (Çocukluk arkadaşı - Zabıta Genel koordinatörü)

?Mürveet Günday: (Arkadaşı - Ruhsattan ve Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Nurhan Palakoğlu: (Arkadaşı - Danışman)

Recai Bilici: (Arkadaşı - Temizlikten Sorumlu Genel Koordinatör)

Hüsnü Hazinedar: (Akrabası - MKM Sorumlusu)

ÖZLEM HAZİNEDAR'IN LİSTESİ:

Dilek Akyürek: (Arkadaşı - Beltaş Genel Müdürü)

Semra Canoğulları: (Arkadaşı - Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Özgür Yavuz: (Ağabeyi - Ruhsattan Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Nimet Aksoy: (Arkadaşı - SGK - Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Adem Yavuz: (Yeğeni - Bilişimden Sorumlu Danışman)

Ümit Yavuz: (Yeğeni - Kültür Hizmetleri)

Nurcihan Öztürk: (Arkadaşı - Belediye Salonlarından sorumlu)

Osman Cayak: (Arkadaşı - Fatsalılar eski Dernek Başkanı)

Tuğba Dikmen: (Arkadaşı - Kültür Müdürü)

Ayşe Çamur: (Sekreteri - Özel Kalem Müdürlüğü)