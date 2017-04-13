CHP'li Hüsnü Bozkurt'un annesi üzerinden yapılan algı operasyonu çöktü
Birgün'ün önderliğinde CHP'li gazete ve vekillerin servis ettiği 'Hüsnü Bozkurt'un alzheimer annesi hastaneden atıldı' haberinin büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. Üstelik gelişmeler bununla sınırlı değil. Hastanenin açıklamasına göre Bozkurt taburcu edilmek üzere hastaneye çağrılmasına rağmen annesini almaya gelmedi!
EVET tercihini kullanmaları ve EVET sonucu çıkması durumunda Milleti denize dökmekle tehdit eden CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un siyasi linç edildiğine ilişkin algı operasyonu yapmak isteyenlerin argümanı ellerinde patladı. Bugün Bozkurt'un bu sözleri yüzünden hastanede yatan alzheimer hastası annesine zulmedildiği hastaneden çıkarıldığı haberlerini yayınlayan CHP medyası seçime 2 gün kala vatandaşların duyguları üzerinden siyasi kazanç devşirme peşindeydi ki hastanenin süreci ortaya koyan açıklaması her şeyi ortaya çıkardı.
TABURCU EDİLECEK ANNESİNİ ALMAYA BİLE GİTMEMİŞ
Buna göre Bozkurt annesinin gerekli tedavi süreci tamamlanmasına kayıtlarda bunun var olmasına ve taburcu için yapılan çağrıya rağmen annesini almaya gitmemiş. İşte hastaneden yapılan o açıklama:
YALAN, TAHRİK HIZLA BÜYÜDÜ
Hüsnü Bozkurt'un annesi üzerinden siyasi operasyonun sosyal medya ayağı bu şekilde işletildi. Hızla sözde "Hüsnü Bozkurt'un sevgili anneciğinin iktidar tarafından sokağa atıldığı" yalanı yayılmak istendi.
Hüsnü Bozkurt'un paylaştığı hastaneye teşekkür mesajı da iddiaları yalanladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.