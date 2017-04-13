CHP'li Hüsnü Bozkurt'un annesi üzerinden yapılan algı operasyonu çöktü

EVET tercihini kullanmaları ve EVET sonucu çıkması durumunda Milleti denize dökmekle tehdit eden CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un siyasi linç edildiğine ilişkin algı operasyonu yapmak isteyenlerin argümanı ellerinde patladı. Bugün Bozkurt'un bu sözleri yüzünden hastanede yatan alzheimer hastası annesine zulmedildiği hastaneden çıkarıldığı haberlerini yayınlayan CHP medyası seçime 2 gün kala vatandaşların duyguları üzerinden siyasi kazanç devşirme peşindeydi ki hastanenin süreci ortaya koyan açıklaması her şeyi ortaya çıkardı.

TABURCU EDİLECEK ANNESİNİ ALMAYA BİLE GİTMEMİŞ

Buna göre Bozkurt annesinin gerekli tedavi süreci tamamlanmasına kayıtlarda bunun var olmasına ve taburcu için yapılan çağrıya rağmen annesini almaya gitmemiş. İşte hastaneden yapılan o açıklama:

YALAN, TAHRİK HIZLA BÜYÜDÜ

Hüsnü Bozkurt'un annesi üzerinden siyasi operasyonun sosyal medya ayağı bu şekilde işletildi. Hızla sözde "Hüsnü Bozkurt'un sevgili anneciğinin iktidar tarafından sokağa atıldığı" yalanı yayılmak istendi.

Hüsnü Bozkurt'un paylaştığı hastaneye teşekkür mesajı da iddiaları yalanladı.