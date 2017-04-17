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CHP'li İnce köylüsünü ikna edemedi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin köyü Elmalık'ta, seçmenlerin tercihi evetten yana oldu.

  • AA
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Halk oylaması öncesi 50 ile giden ve 100 miting yapan İnce, seçmenlerden hayır oyu istedi. Türkiye genelinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51,4 ile evet oyları, İnce'nin memleketi Yalova'da ise yüzde 50,27 hayır oyları fazla çıktı.

İnce'nin köyü Elmalık'ta kurulan 4 sandıkta seçmenler tercihlerini evet yönünde kullandı. 4 sandıktan 840 evet, 386 ise hayır oyu çıktı. Geçersiz oy sayısı ise 17 oldu.

Muharrem İnce'nin, Saffet Çam Ortaokulunda oy kullandığı 1106 numaralı sandıktan 143 evet, 192 hayır oyu çıktı.

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