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CHP'li Kadıgil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil tutuklama talebiyle mahkemesine sevk edildi.  

 

İSLAMA VE ŞEHİTLERİMİZE HAKARET ETMİŞTİ

 

 

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onur31.01.2017 22:39
asagilik kadin sen i allaha havele ediyorum
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