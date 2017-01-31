CHP'li Kadıgil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil tutuklama talebiyle mahkemesine sevk edildi.
İSLAMA VE ŞEHİTLERİMİZE HAKARET ETMİŞTİ
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