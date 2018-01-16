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CHP'li Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu'nun, İstanbulluları kucaklayacak söylemlerinden çok 'vatan hainleriyle' pozları öne çıkıyor.

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Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programına canlı yayında bağlanarak İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, hakkında soruşturma başlatılması, kendisiyle ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında gündeme getirilen iddialar hakkında konuştu.

"HDP'YE YAKIN OLSAM ORADA SİYASET YAPARDIM"

Sosyal medyada dolaşan ‘taş atan eylemci’ fotoğrafındaki kişinin kendisi olmadığını belirten Kaftancıoğlu, ‘HDP’ye yakın’ eleştirileriyle ilgili olarak da “Öyle olsam HDP’de siyaset yapardım” yorumunda bulundu.

DEMİRTAŞ VE CAN DÜNDAR'LA SAMİMİ POZLAR

Bu söylemlerinin ardından Kaftandcıoğlu'nun, tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ve Almanya'ya kaçan Can Dündar'la sosyal medyada yer alan samimi pozları dikkat çekti.

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