CHP’li Niyazi Karakurt, Canan Kaftancıoğlu’na dokunanın canını alacakmış!

ALÇAK TEHDİT

CHP üyesi ve Parti Meclisi adayı Niyazi Karakurt, sosyal medya paylaşımları Türkiye’nin gündemine oturan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıkarken çirkin ifadeler kullandı. Karakurt sosyal medya hesabından, “Kamuoyuna duyurulur. Canan Kaftancıoğlu’na dokunanın canını alacağız. Herkes haddini bilecek” şeklinde bir mesaj paylaştı.

BU ADAMIN CHP'DE İŞİ NE?

Şaşkınlık yaratan ve sosyal medyada tartışma yaratan bu paylaşım, “Böyle bir ismin CHP’de işi ne” sorularına neden oldu. CHP’li yöneticiler, Karakurt’un ‘sağlıklı bir insan olmadığını’ belirterek, skandalın üstünü kapatmaya çalıştı. Karakurt, gördüğü tepki üzerine yaptığı açıklamada “Sadece bir anlık kızgınlık” diyerek işi yüzsüzlüğe vurdu.

Canan Kaftancıoğlu’nun skandalları Türkiye gündemine oturdu.

Niyazi Karakurt, çirkin paylaşımı büyük tepki gördü.

Kaynak: Güneş