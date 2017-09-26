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Kartal Belediyesi'nin 'Akgezenler' paylaşımı büyük tepkiye yol açtı

CHP'li Kartal Belediyesi'nin Game of Thrones dizisi üzerinden AK Partililere hakaret ettiği skandal mesajına tepki yağıyor.

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CHP'li belediyelerin rezaletine bir yenisi daha eklendi. Kartal Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı hakaret dolu ve ayrıştırıcı mesajı kısa zamanda büyük tepki topladı. Belediyenin sosyal medya hesabından 'günaydın' mesajı adı altında AK Partililere yönelik hakaret dolu bir paylaşımda bulunuldu.

Game of Thrones dizisindeki akyürüyenler adlı zombiler AK Partililere benzetildi. Mesajda, "Hani böyle zombi gibi yürüyüp de kendi cehaletlerini şey pardon ölümlerini ortalığa yaymaya çalışıyorlar. Yobazlık, böyle yüze bir çirkinlik mi veriyor, bir acayiplik mi nedir bilinmez" denildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI 'ÖZÜR DİLE'

Kartal Belediyesi'nin bir dizi üzerinden AK Partililere yönelik hakaret dolu mesajı CHP siyasetini de bir kez daha gözler önüne serdi. Seviyesiz, çirkin ve ahlaksız mesaj sonrası Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'e özür dile çağrısında bulunuldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kartal Belediyesi'nin skandal mesajına sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

KAynak:SABAH

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