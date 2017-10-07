CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan skandal paylaşım
Güvenlik güçlerinin canlı bomba olma şüphesi olan teröristleri gözaltına aldığı anın fotoğraflarını paylaşan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, yaşananlara 'rezalet' dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Muğla'da yakalanan PKK'lı teröristlerin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.
"REZALET"
Gözaltına alınan teröristlerin fotoğraflarının teşhir edilmesinin insan hakları ihlali olduğunu savunan CHP'li vekil, yaşananları "rezalet" olarak nitelendirdi. CHP'li Bekaroğlu'nun canlı bomba şüphesi olan teröristleri savunan skandal paylaşımı büyük tepki çekti.
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