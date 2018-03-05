Manisa'da CHP’li Özgür Özel 'Cumhur İttifakı'na saldırdı, salon karıştı

Akhisar Esnaf ve Kefalet Kooperatifinin 2018 yılı olağan kongresi Akhisar Belediye Spor Salonu'nda yaptığı olağan kongresine mevcut başkan Hasan Genli ve Zafer Kara yarıştı. İki listenin yarıştığı ve 2 bin 87 üyeden bin 655 üyenin oy kullandığı kongrede 4 tane oy geçersiz çıktığı seçimde Hasan Genli bin 97 oy alırken, Zafer Kara 555 oyda kaldı.

Esnaf ve Kefalet Kooperatifinin 2018 yılı olağan kongresinde siyasi davetlilerden ilk söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Bir kez daha dayanışma ve birlikteliğin, dostluğun buluştuğu Esnaf ve Kefalet Kooperatifinin seçimindeyiz. Buradan esnaflarımızın sorunlarına ve Akhisar’ın sorunlarına değinmek istiyorum. Akhisar’da Tahir Ün’de çarşıda yürüdüğümüzde üç dükkandan birisi kapalı. Kooperatiflerin bilançolarında geriye dönmeyen borçlar artıyor. AK Parti’nin yaptıklarına gelince esnafı destekleyecek politikalarında sorun var. Victor Hugo şöyle demiş, ‘sizin derdiniz yoksullara yardım etmek oysa bizim derdimiz yoksulluğu ortadan kaldırmak’ Bizim iktidarla tartıştığımız nokta bu. Seçim geldiğinde de bizden başkasına oy verildiğinde yardım kesilir izlenimi oluşturuluyor. Bu ülkede yoksulluğu yok etmeye yönelik politikalar üretilmeden esnafın cebinde para olmaz. Esnaf borçlarını ödeme de sıkıntı çekiyor. Ekonomide demek ki sıkıntı var. Halk Bankasını yeniden halkın bankası yapmak istiyoruz. Esnaf için çalışalım hep beraber çalışalım. Buradan çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Esnaftan Özel'in sözlerine tepki

CHP’li Özgür Özel’in AK Parti ile MHP’nin ittifak yapmasını eleştirmesi üzerine salondaki esnaf kefalet üyeleri ıslık ve alkışlarla sözlerini yarıda bırakmasına sebep oldu.

Özel, “İki tane sözünden dönen biri milliyetçiliği ayaklar altında ezen Recep Tayyip Erdoğan ile öbürü seni 'yargılamazsam namerdim' diyen Devlet Bahçeli ittifak yapacak olabilirler hayırlı uğurlu olsun. Ne demek lazım; kimler kimlerle beraber" dediği sırada salondakiler ıslık ve alkışla Özel’in konuşmalarını yarıda kesti.