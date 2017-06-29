CHP yürüyüşünde sokağa çıkma çağrısı yapan Senay Günaydın, halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan gözaltına alındı

CHP'nin Adalet bahanesiyle Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş sırasında halkı sokağa dökülmeye çağıran videosuyla gündeme gelen ve sonradan Şenay Günaydın olduğu belirlenen kadın gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Ataşehir İlçe Teşkilatında görevli olduğu tespit edilen Şenay Günaydın'ın provokasyon içerikli olduğu iddia edilen videosu ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Günaydın hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik" kapsamında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine Günaydın İstanbul'da gözaltına alındı.