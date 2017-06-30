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Şenay Günaydın, halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan tutuklandı

CHP yürüyüşünde sokağa çıkma çağrısı yapan Şenay Günaydın, halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan tutuklandı

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Kılıçdaroğlu'nun sözde 'Adalet' yürüyüşünde halkı sokağa çağıran ve CHP'li olduğu ortaya çıkan Şenay Günaydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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