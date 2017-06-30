Şenay Günaydın, halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan tutuklandı
CHP yürüyüşünde sokağa çıkma çağrısı yapan Şenay Günaydın, halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun sözde 'Adalet' yürüyüşünde halkı sokağa çağıran ve CHP'li olduğu ortaya çıkan Şenay Günaydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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