CHP'li Sera Kadıgil ezana nefret kustu!

CHP Parti Meclisi Üyesi hukukçu Sera Kadıgil attığı tweetlerle adeta kin ve nefret kustu. Kadıgil'in attığı tweet sonrası, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Kadıgil attığı skandal tweetler sonrası gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya alıp tweetlerini sildi. Kadıgil tweetlerini sildikten sonra hesabını geri açtı. Kadıgil, cümlelerinin yakısksız olduğunu söyleyerek özür diledi.

CAMİ BASIP İMAMI MI KESEYİM?





Kadıgil’in attığı o skandal tweetlerde şunları yazdı: “Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üsttlerine! Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim? O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama BENİM yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!”

'ŞEHİTLER ÖLMEZ' LAFINDAN TİKSİNMİŞ

Kadıgil daha önce de şu skandal tweetleri atmıştı: “Bir yandan iki ayrı ezan okunurken diğer yanda bağıra bağıra vaaz var! Böyle gürültülü kirliliği din adı altında böyle şov görülmüş şey değil!” “Hiçbir şeyden tiksinmedim şehitler ölmez vatan bölünmezden tiksindiğim kadar.”