CHP'li Tanrıkulu, PKK'nın ardından FETÖ'ye de sahip çıktı FETÖ’nün her eyleminde en ön safta yeralan, 15 Temmuz ihanetinden sonra FETÖ’cü hainlerin meclisteki sözcülüğüne soyunan, PKK ile mücadelede Silahlı İnsansız Hava aracı (SİHA) kullanılmasından rahatsız olan CHP’li Sezgin Tanrıkulu bu kez de darbeci FETÖ’cülerin duruşmalarda şov yapmasını engellemek için getirilen “Tek tip kıyafet düzenlemesi”nden rahatsız oldu.