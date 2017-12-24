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CHP'li Tanrıkulu, PKK'nın ardından FETÖ'ye de sahip çıktı

FETÖ’nün her eyleminde en ön safta yeralan, 15 Temmuz ihanetinden sonra FETÖ’cü hainlerin meclisteki sözcülüğüne soyunan, PKK ile mücadelede Silahlı İnsansız Hava aracı (SİHA) kullanılmasından rahatsız olan CHP’li Sezgin Tanrıkulu bu kez de darbeci FETÖ’cülerin duruşmalarda şov yapmasını engellemek için getirilen “Tek tip kıyafet düzenlemesi”nden rahatsız oldu.

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Van'da bir düğün salonunda yapılan İl Kongresi'ne katılan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkul, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'larla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Daha önce de SİHA'ların teröristleri vurmasına karşı çıkan CHP'li vekil, FETÖ'cülerin tep tip elbise giyecek olmasından da rahatsız oldu.
 
"İNSANLIK ONURUNA AYKIRI"
 
Bugün 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandığını, tutuklulara tek tip elbise getirildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Tek tip elbise insanlık onuruna aykırıdır ve işkencedir." dedi. (Sabah)

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