CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu yalanlayan belge Kandil'den geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve prenslerinden Tanrıkulu, SİHA’ların Hakkâri’de etkisiz hale getirdiği teröristleri “piknik yapan siviller” diyerek savunmuştu. Terör örgütü PKK yaptığı açıklamayla işbirlikçileriyle görüşen teröristlerin öldürüldüğünü doğruladı.

Güvenlik güçleri tarafından 31 Ağustos 2017’de saat 15:30 sıralarından Hakkari kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Oğul köyünde piknik alanı olarak kullanılan Kanireş Çeşmesi’nde tespit edilen PKK’lı teröristler, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile vuruldu. Mehmet Temel yaşamını yitirdi. İbrahim Sak, İsmail Aydın ve Musa Tarhan yaralandı. Hakkari Valiliği yazılı açıklama yaparak vurulanları, “Bölgedeki teröristlerle toplantı halindeki işbirlikçiler” olarak tanımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun prens vekillerinden Sezgin Tanrıkulu, “Hakkâri’de SİHA'yla vurulan kişiler, aynı yerde piknik yapmış, işinde gücünde olan siviller” diyerek devleti katliam yapmakla suçladı.

Israrla iftira attılar

Kamuoyundan büyük tepki gören Tanrıkulu’na ve teröristlere sahip çıkan Kılıçdaroğlu, “Piknik yapıyorlar orada. Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok. Teröristse çıkarlar belgesini ortaya koyarlar” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Akar ve birçok bakanın siviller zarar görmedi açıklamalarına rağmen Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Tanrıkulu açıklamalarını sürdürdü.

Özür dileyecekler mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lılarla işbirlikçilerin toplantı yaparken vurulduğunu ve aralarında yer alan Piro Amed kod adlı teröristin, Özel Harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edilmesinin faili olduğunu açıklamıştı. CHP’yi zor durumda bırakacak açıklama ise terör örgütü PKK’dan geldi. Kılıçdaroğlu ve Tanrıkulu’nun devleti suçlamalarına rağmen örgüt, Givara kod adlı Yunus Öztürk ile Piro kod adlı Abdullah Sönmez’in SİHA’ların 31 Ağustos’ta düzenlediği operasyonda öldüğünü açıkladı. Terör örgütünün yalanladığı CHP lideri Kılıçdaroğlu ve prensi Tanrıkulu’nun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu. (Güneş)