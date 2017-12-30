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CHP’li Şişli Belediyesi’nde alkollü yılbaşı kutlaması tepki çekti

DHKP-C’lileri belediyeye doldurduğu iddiaları, Kentyol’daki 27 trilyonluk yolsuzluk, KHK’larla ilgili çalışanları belediye önünde toplayarak Cumhurbaşkanı’nı protesto ettirmeye kadar giden Şişli Belediyesi bu defa da içkili kutlama skandalı ile gündemde..

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Resmi bir kamu dairesi olan Belediye binasına alkol girmesi suç iken, Başkan Hayri İnönü'nün talimatıyla belediye binasının en üst katında bulunan yemekhane adeta gece kulübüne çevirildi.. Alkolün su gibi aktığı kutlamanın fotoğrafları, partiye katılanlar tarafından instagram hesaplarında paylaşıldı.. Millete hizmet makamı olan belediye binasında alkollü partiler yapılmasına vatandaş tepkili.

Kaynak: Sabah

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