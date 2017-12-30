CHP’li Şişli Belediyesi’nde alkollü yılbaşı kutlaması tepki çekti DHKP-C’lileri belediyeye doldurduğu iddiaları, Kentyol’daki 27 trilyonluk yolsuzluk, KHK’larla ilgili çalışanları belediye önünde toplayarak Cumhurbaşkanı’nı protesto ettirmeye kadar giden Şişli Belediyesi bu defa da içkili kutlama skandalı ile gündemde..