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CHP'li Tanal'dan fetva: İslam'da dini nikah yoktur

Evlendirme yetkisinin müftülere de verilmesini düzenleyecek tasarıyı hedef alan CHP'li Mahmut Tanal, skandal bir açıklamada bulunarak imam nikahının İslam'da olmadığını savundu. Tanal'ın bu açıklaması, 'CHP'liler fetva vermeye de mi başladı?' sorusuna sebep oldu.

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CHP milletvekili Mahmut Tanal müftülere de verilecek nikah kıyma yetkisini hedef aldı. Tanal, "İmam nikahı, dinimizce zorunluluk değildir. İslamda dini nikah diye bir şey yoktur" dedi.

Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeyi içeren tasarı, Meclis'te yeniden görüşülmesi için alt komisyona sevk edildi. Meclis'e sunulan tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek.

CHP'li Tanal'dan fetva: İmam nikahı dinimizde yoktur

Twitter hesabından konuyla ilgili eleştirilerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, imam nikahının islamda yerinin olmadığını savunarak skandal bir açıklamaya imza attı.

Tanal, "İmam nikahı, dinimizce zorunluluk değildir. İslamda dini nikah diye bir şey yoktur" dedi.

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