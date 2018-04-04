CHP'li Tanal'ın partili bir kadını Meclis yerleşkesinde önce soydu, sonra tişört giydirdi

Gezi grişiminde, FETÖ'ye destekte ve Meclis Genel Kurulu'ndaki terör örgütü PKK'nın paçavralarını güzellemesiyle gündeme gelen CHP'li Mahmut Tanal'ın imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. FETÖ'den esinlendiği tişört provakasyonlarıyla gündemi meşgul eden CHP'li Tanal, Meclis bahçesinde etrafındaki yüzlerce insana aldırış etmeden bir kadını önce soydu, sonra tişört giydirdi.

CHP'nin pravakatör isimlerinden Mahmut Tanal, FETÖ'den esinlendiği 'tişört' provokasyonun ikinicisinde sahne aldı.

Geçtiğimiz günlerde Meclis Güvenlik Yönetmeliği'nin 7. maddesine muhalefet eden bir CHP'linin Meclis'e alınmamasıyla ''Mustafa Kemal Meclis'e alınmıyor'' provokasyonunun arkasındaki isim Mahmut Tanal ve beraberindeki CHP'liler, bu kez de önünde Mustafa Kemal resmi, arkadasında ''Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Kadın Kolları'' yazısı basılmış tişörtlerle Meclis'in Dikmen yerleşkesine girmeye çalıştı. Polisin söz konusu 7. maddede geçen ''Herhangi bir siyasi parti, spor klübü veya herhangi bir kuruluşun tanıtım ve propagandası bulunan araç ve kişilerin Meclis yerleşkesine girmesi yasaktır'' uyarılarını dinlemeyen Tanal, önce polislere hakaret etti, ardından bir kadını herkesin ortasında soyarak tişört provakasyonuna devam etti.

MECLİS YERLEŞKESİNDE 'SOYUN' TALİMATI

Meclis'in Dikmen kapısından girmek isteyen 'Mustafa Kemal' baskılı tişört giymiş kadınlar kampüse alındı. Ancak arkasında ''Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Kadın Kolları'' baskısı bulunan kadınlara güvenliği sağlayan birimler yönetmelik gereğince müsaade etmedi.

Kargaşaya neden olamk için giriştiği provokasyonu devam ettiren CHP'li Tanal, partisinin kadın kollarından olduğu tahmin edilen bir kadını herkesin içinde soydu. Kimseye aldırış etmeden Meclis yerleşkesinde soyunan kadın, yine Tanal'ın talimatlarıyla hareket ederek tişört giydi.

FETÖ'NÜN DESTEKÇİSİ, PKK'NIN DOSTU

CHP'li Tanal FETÖ'nünör kapatılan kanallarının önündeki eylemlere katılmış, Bank Asya'nın önünde boy göstermiş, hatta FETÖ'cülerin yargılandığı davalarda adliyede polisleri darp etmişti. Yine Meclis Genel Kurulu'ndaki bir konuşmasında on binlerce masumu katletmiş terör örgütü PKK'nın paçavralarına meşruiyet kazandırmak için ''Kırmızı, sarı, yeşil özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir'' demişti.