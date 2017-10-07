CHP'li Tanrıkulu, Muğla'da yakalanan PKK'lılara da sahip çıktı

Güvenlik güçlerinin teröristlerden temizlediği, hendeklerden kurtardığı Cizre'ye ilişkin de "siviller" katlediliyor çıkışıyla devleti katliam yapmakla suçlayan ve teröristlere her platformda sahip çıkan CHP'li Tanrıkulu, geçtiğimiz haftalarda da, "Hakkari'de SİHA'yla vurulan kişiler, aynı yerde piknik yapmış, işinde gücünde olan sivillerdi" diyerek devetin masum insanları öldürdüğünü idda ederek büyük bir skandala imza atmıştı

MUĞLA'DA CANLI BOMBA SALDIRISI HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LILARA SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılandığı, duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret Odası Konferans Salonu'na canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planlayan 7 örgüt üyesinin üzerilerinde patlayıcı ve silah olup olmadığının belirlenmesi için araçtan indirilerek üzerlerindeki kıyafetlerin çıkarılmaları istendi, ardından da arama yapıldı. Üzerlerinden 3 tabanca, 1 dürbün ve Suriye pasaportu ile bir miktar para çıkan 7 kişi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü ve şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılarak Kınık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada ise toprağa gömülü canlı bomba düzeneği ile silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise üzerleri aranan bu teröistlere sahip çıkarak devleti insan haklarını ihlal etmekle suçladı.

"SABIKA KAYDINIZA HİÇ SİLİNMEYECEK ŞEKİLDE YAZILACAK"

Suikast hazırlığındaki töröristlerin arçalarından indirilerek üzerlerinin arandığı fotoğrafı Twitter'daki hesabından yayınlayarak devleti katliamla suçlayan PKK destekçisi Sezgin Tarıkulu, "Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak" diyerek canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan teröristlere sahip çıktı.