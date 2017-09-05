CHP'li Tanrıkulu, terörle mücadelede etkin şekilde kullanılan SİHA'lardan rahatsız oldu

CHP'li Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) eleştirerek rahatsızlığını dile getirdi. Silahlı İHA'larla yürütülen terörle mücadelenin hukuk kuralları içinde olmadığını iddia etti.

SİLAHLI İHA'LAR TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Terörist cenazelerine katılmasıyla tanınan CHP'li Tanrıkulu'nun rahatsız olduğu Silahlı İHA’ların terör operasyonlarından kullanılmasıyla terör örgütüne ağır darbe indirildi. Silahlı İHA’ların tespit ettiği çok sayıda PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTBAŞI KARAYILAN: ASKER BİZİ TAVŞAN GİBİ AVLIYOR

Teröristbaşı Karayılan, daha önceki yaptığı açıklamada TSK'nın kullandığı silahlı İHA'larla olan korkusunu dile getirmişti. Teröristbaşı Karayılan, "Türk askeri artık eski asker değil. Onlar taktik değiştirdi. Eskiden biz onların üzerine gidiyorduk. Şimdi onlar arayıp sizi buluyor. Kendinizi gizleyemiyorsunuz. Asker sizi tavşan gibi avlıyor. Mühimmat depolarımız yok oldu. Erzak depolarımız yok oldu. Rojava'dan başka gelen yok. Siz ne yapıyorsunuz ? Yeni katılanların çoğu ya öldü ya da kaçtı. Adamları elinizde tutamıyorsunuz, sahip olamıyorsunuz. Ölülerin hesabını veremez hale geldik. Avrupa bir yandan, aileler bir başka yandan. Kimi nereye gömdüğünüzü bile bilmiyoruz. Asker sizi dinliyor, gözlüyor, tavşan gibi avlıyor." demişti.