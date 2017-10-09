CHP'li Tanrıkulu'nun koruduğu terörist kendini patlattı
Muğla'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla köşeye sıkıştırılan PKK'lı terörist kendini patlattı. Şehirde geçtiğimiz günlerde canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planlayan 4 terörist ile onlara yardım eden 3 kişiye daha polis operasyon düzenlemiş, CHP'nin her fırsatta PKK'yı savunan ismi Sezgin Tanrıkulu ise söz konusu teröristlere sahip çıkmıştı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, polisin ve jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda kaçan 2 PKK'lıdan biri yanındaki bomba düzeneğini patlattı.
Kıstırılan teröristin yakalanacağını anladığı için kendisini imha ettiği düşünülüyor.
Bölgede bir süredir yapılandıkları ve canlı bomba saldırıları planladıkları belirlenen PKK'lı teröristler, hain emellerine ulaşamadan güvenlik güçlerimizin üst üste gerçekleştirdiği başarılı operasyonları sayesinde etkisiz hale getirilirken, teröristlerin imdadına yine CHP'li Tanrıkulu koştu.
PKK'LI TERÖRİSTLERİN SIKIŞTIĞI YERDE TANRIKULU İMDADA KOŞUYOR
Güvenlik güçlerinin teröristlerden temizlediği, hendeklerden kurtardığı Cizre'ye ilişkin de "siviller" katlediliyor çıkışıyla devleti katliam yapmakla suçlayan ve teröristlere her platformda sahip çıkan CHP'li Tanrıkulu, geçtiğimiz haftalarda da, "Hakkari'de SİHA'yla vurulan kişiler, aynı yerde piknik yapmış, işinde gücünde olan sivillerdi" diyerek devetin masum insanları öldürdüğünü idda ederek büyük bir skandala imza atmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Muğla'da canlı bomba eylemi düzenlemeye hazırlanan teröristlere yönelik operasyon düzenlenmiş, polis söz konusu şahısların kıyafetlerini çıkartarak teslim olmalarını istemişti.
CHP'li Tanrıkulu ise üzerleri aranan bu teröristlere sahip çıkarak devleti insan haklarını ihlal etmekle suçlamıştı.
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