Savunma Sanayii Müsteşarı Demir: 3 bin terörist Milli İHA'lar sayesinde etkisiz hale getirildi

CHP İstanbul Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu, son yaptığı açıklamarla terörle mücadelede yeri oldukça önemli olan SİHA'larla ilgili rahatsızlığını dile getirmişti. Milli insansın hava araçlarının sivil insanları hedef aldığını iddia ederek terör örgütü PKK'nın algı operasyonlarına destek veren Tanrıkulu'nun rahatsızlığı rakamlarla ortaya çıkarıldı.

Teröristlerin korkulu rüyası olan SİHA'lar hakkında yaptığı açıklamalarla Kandil'i sevindiren CHP'li vekil Tanrıkulu'na cevap Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'den geldi. Demir, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar doğrudan veya dolaylı olarak 3 bin Bölücü Terör Örgütü mensubu milli İnsansız Hava Araçlarımız sayesinde etkisiz hale getirildi" dedi.

İHA'LAR 24500 SAATİN ÜZERİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın resmi Twitter sayfasından ise güvenlik güçlerinin envanterlerine katılan milli İnsansız Hava Araçlarının bugüne kadar 24500 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.