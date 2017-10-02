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CHP'li vekil Barzani'nin kanalına çıkıp Türkiye'yi şikayet etti

CHP Grup Başkanvekili, Rudaw'a yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi, gayrimeşru referanduma tamamen karşı olmadıklarını söyledi.

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Irak'ın kuzeyinde Barzani yönetimi tarafından düzenlenen sözde bağımsızlık referandumu, Türkiye ve İran tarafından tepkiyle karşılandı.
 
REFERANDUM KRİZİ
 
Bağdat yönetiminin de tanımadığı referandumdan sonra Türkiye ile İran, Irak sınırında askeri tatbikatlara başlarken; 3 ülkenin Genelkurmay Başkanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
 
 
 
 
BARZANİ'NİN KANALINDA TÜRKİYE'YE ELEŞTİRİ
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası anlaşmaları işaret ederek askeri operasyon sinyalini vermesine rağmen, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Barzani'nin kanalı olarak bilinen Rudaw'da Türkiye'yi eleştirdi.
 
"BÜTÜN IRAK'IN ÖZGÜRCE..."
 
Referanduma tamamen karşı olmadıklarını ifade eden Özgür Özel, "Bizim referandumdaki tavrımız şuydu: Bir referandum yapılacaksa bütün Irak'ın özgürce karar vereceği bir referandumun her zaman doğru bir karar olabileceğini söyledik." ifadelerini kullandı.
 
"NEFRET DOLU BİR DİL KULLANILIYOR"
 
Türkiye'nin dış politikasını yerden yere vuran CHP'li vekil, "Dün dost dediğine bugün düşman diyebiliyor. Dün doğru dediğine bugün kepazelik diyebiliyor. Dil olarak da maalesef, politik bir dil kullanılmadığı için bölgedeki aktörlere ve politik muhataplara karşı son derece öznesiz, kışkırtıcı, nefret dolu bir dil kullanılıyor.
 
"TÜRKİYE SORUMLU SİYASET YÜRÜTMELİ"
 
Bunu da doğru bulmuyoruz. Ama elbette Hem Türkiye'nin hem Türkiye'de yaşayan herkesin çıkarlarını gözeterek sorumlu bir siyaset yürütülmeli." (Kaynak: Sabah)

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