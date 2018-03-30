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CHP'li vekil canlı yayında emojileri açık unutunca Kılıçdaroğlu Gandalf oldu

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP'nin salı günkü grup toplantısını Facebook'tan canlı yayınlamak isterken emojileri açık unutunca ortaya renkli görüntüler çıktı.

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CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin grup toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlarken 'Face effects' eklentisin açık unuttu. Canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti üyelerinin görüntüsü renkli anlara sahne oldu

18 DAKİKA BOYUNCA DEVAM ETTİ

18 dakika boyunca devam eden yayın sırasında izleyenleri kahkahaya boğan Bayır, durumu fark edince canlı yayını hemen sildi.

KILIÇDAROĞLU, GANDALF OLDU

CHP'li vekilin Facebook üzerinden yaptığı canlı yayını izleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Yüzüklerin Efendisi film serisinin 'sakallı ve şapkalı büyücüsü' Gandalf kılığında görünce önce ne olduğunu anlayamasa da, kısa süre sonra durumu fark edip vekili uyarmayı denediler.  Ancak yorumları görmeyen Bayır, yayını bir süre daha devam ettirince ortaya izleyenleri gülümseten görüntüler çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra kadraja giren diğer parti üyeleri de uygulamadan nasibini alırken görüntüler, kısa süre içerisinde Twitter'da da çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

(Hürriyet)

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