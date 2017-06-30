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CHP'li vekil Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi.

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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Sakarya'daki "Adalet Yürüyüşü" sırasında kalp spazmı geçirdi. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

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