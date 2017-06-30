CHP'li vekil Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Sakarya'daki "Adalet Yürüyüşü" sırasında kalp spazmı geçirdi. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.
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