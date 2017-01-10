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CHP’li vekil TBMM TV’den canlı yayınlanan oturum için: “Sansür var”

Meclis'te Anayasa teklifi görüşmeleri sırasında CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, TBMM TV’de canlı yayınlanan oturum için “Sansür var” dedi.

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Yarkadaş başta Meclis TV olmak üzere pekçok TV kanalında da an be an canlı yayınlanan görüşmeleri sansür uygulanıyormuş gibi çektiği bir fotoğraf ve altına düştüğü 'Sansürü delmeye devam...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yarkadaş’a birçok sosyal medya kullanıcı tepki gösterdi.

İŞTE YARKADAŞ'IN TEPKİ ÇEKEN O PAYLAŞIMI

 

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