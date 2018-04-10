CHP’li vekil terör örgütüne methiye düzdü: PKK ihanet etmedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu’nun 25 Mart’ta Manisa’da gerçekleştirdiği toplantıda, PKK, DHKP-C, Dev-Yol ve Dev-Sol terör örgütleri için “O örgütlerin hiçbir tanesi bu ülkeye hainlik, hıyanet etmedi” ifadesini kullandığı ortaya çıktı. TBMM tutanaklarına da geçen konuşma, CHP’li Sarıbal’ın AK Parti ve MHP ittifakına yönelik eleştirilerine Komisyon Başkanı AK Partili İsmail Bilen’in yanıt vermesiyle gelişti. AK Partili Bilen’in, “CHP’nin geçmişte terör örgütleriyle ittifak yaptığı” suçlaması üzerine, söz alan CHP’li Sarıbal, “İyi ki de yapmışlar, eğer onlar da olmasaydı, bugün biz de burada olmazdık; sahici olmak lazım. Onların hepsi yurtsever örgütlerdi” diyerek yanıt verdi.

Sarıbal’ın, AK Partili İsmail Belen ile girdiği diyalogda kullandığı skandal ifadeler TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:

‘PKK-DHKP-C, bu ülkeye ihanet etmedi!’

- Komisyon Başkanı Bilen: Meşru, gayrimeşru ne kadar illegal örgüt varsa onlar da dâhil olmak üzere.

- CHP’li Sarıbal: Nerede o illegal örgütler, kim ya?

- Komisyon Başkanı Bilen: Bir sürü, DEV-YOL’undan DEV-SOL’una, DHKP-C’sinden PKK’sına varıncaya kadar hepsi.

- CHP’li Sarıbal: Valla, o örgütlerin hiçbir tanesi bu ülkeye hainlik, hıyanet etmedi.

- Komisyon Başkanı Bilen: Öyle mi?

- CHP’li Sarıbal: Hiçbir tane etmedi.

- Komisyon Başkanı Bilen:

DEV-YOL’u, DEV-SOL’u, DHKP-C’si…

- CHP’li Sarıbal: 12 Eylül öncesinde mücadele edenlerin hepsi Amerikalılara “Bu coğrafyadan gidin, işinize bakın, bu topraklar bizim.” diyen örgütler, ben onlardan bahsediyorum. Onlar yurtsever örgütlerdi ama sizin ille de terörize etmek istediğiniz, kafanızda düşmanlaştırdığınız…

- Komisyon Başkanı Bilen: Kendi insanlarını katleden, hâlâ…

- CHP’li Sarıbal: Hayır, hiç öyle bir şey yok.

- Komisyon Başkanı Bilen: Yeni, yeni; İstanbul’da karakolları…

- CHP’li Sarıbal: Onlar ayrı, onları kabul etmiyorum; başka bir şey… Bakın, çevirmeyin, böyle çevirmeyin.

- Komisyon Başkanı Bilen: Neresini çeviriyorum?

- CHP’Li Sarıbal: Ben 12 Eylül öncesinden bahsediyorum.

- Komisyon Başkanı Bilen: Bu örgütler illegal örgütler değildi.” diyorsun.

- CHP’li Sarıbal: Ben 12 Eylül öncesinden bahsediyorum.

(Akşam)