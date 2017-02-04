Adanalılar faturayı Türkmen'in ödemesini ve giderlere sınırlandırma getirilmesini istiyor

Gönderdiği mektuplar, çağrılar ve kısa mesajlarla Aralık ve Ocak ayında yaklaşık 2 milyon lira haberleşme harcaması yapan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla Meclis Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etti.

Doğan'ın yüklü faturasına tepki gösteren Adanalı vatandaşlar, divan üyelerinin haberleşme harcamalarının kısıtlanması gerektiğini söyledi. Faturayı abartılı bulan vatandaşlar, bu paranın Türkmen tarafından ödenmesi gerektiğini savundu. Vatandaşlar, bu miktarda paranın daha faydalı işler için harcanabileceğini dile getirdi.