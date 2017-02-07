CHP'li vekilden skandal hareket... Vatandaşa silah çekti

Salihli ilçesinde Gürol Hoşgör, "Kendisine silah çekip tehdit ettiği" iddiası ile CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu hakkında şikayetçi oldu. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Nurlu ise "Şahsına iftira atılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını, karşı dava açacağını" söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Hoşgör, olayın geçen pazar günü Zafer Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yaşandığını anlattı.

Bir otelin karşısında, arkadaşı ile sohbet ettiği sırada, arkasında "Silah mekanizması" sesi duyduğunu, dönüp baktığında CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ile göz göze geldiğini aktaran Hoşgör, "(İyi akşamlar vekilim) dedim, o da 'iyi akşamlar oğlum' dedi ve 15 metre ileride duran arabasına bindi. Ardından el işareti ile beni yanına çağırdı. Bana 'adam olacaksın, öldürürüm seni' derken silahı bana doğrultarak tehditler savurmaya başladı." iddiasında bulundu.

Bunun üzerine Salihli Merkez Karakoluna giderek Nurlu hakkında şikayette bulunduğunu ifade eden Hoşgör, olaydan bir gün sonra kendisini arayan milletvekilinin danışmanının, "Sizi IŞİD terör örgütü mensubu sandığı ve korktuğu için silah çekti" ifadelerini kullandığını öne sürdü.

Hoşgör, olayın yaşandığı yeri gören otelin güvenlik kamerası görüntülerine polisin el koyduğunu ileri sürdü.

- "KARŞI DAVA AÇACAĞIZ"

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ise olayın yaşandığını ancak iddia edildiği gibi olmadığını, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulanacağını söyledi.