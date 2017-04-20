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CHP'li vekilden Türkiye ekonomisini batırmaya kampanyasına destek

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ekonomik boykota başladığını belirtti.

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Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri geçersiz sayma, meclisten çekilme gibi birbiri ardına gelen skandalların ardından şimdi de kendi ülkesini batırmak için ülke ekonomisini boykot eden milletvekili skandalıyla çalkalanıyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray "Zorunlu alışverişlerim dışında ekonomik faaliyetlerimi en aza indiriyorum. Sözcü'den başka gazete bile almayacağım." dedi. (Sabah)

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