CHP'li vekilin milyonluk faturası TBMM'yi karıştırdı

TBMM Başkanlık Divanı'nın son toplantısında haberleşme ve ulaştırma faturaları tartışmaya yol açtı. Haberleşme giderleri konuşulurken bir divan üyesinin 2016'da 1 milyon 189 bin TL harcama yaptığı, 2017'deki harcamasının ise şimdiden 750 bin TL'yi bulduğu dile getirildi. Dudak uçuklatan bu rakamlara şaşıran iktidar ve muhalefet milletvekilleri, "kimse bu isim açıklansın" diye çıkış yaptı. Ancak toplantıda hangi divan üyesinin ne kadar harcama yaptığına ilişkin liste açıklanmadı. Villa parası kadar harcama yapan milletvekilinin CHP'li Divan Üyesi Elif Doğan Türkmen olduğu öğrenildi. Türkmen'in seçmenleri telefon konuşmalarının yanısıra, yüzbinlerce seçmene tebrik, kutlama kartı gönderdiği bildirildi.Bu durumun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildiği, CHP liderinin Türkmen'in bu tasarrufuna tepki gösterdiği öğrenildi.

38 KİŞİ LİMİTSİZ HARCIYOR

TBMM mevuzatına göre milletvekillerine haberleşme gideri için yıllık iki maaş tutarı ödenek ayrılıyor. Ancak TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve parti grup başkanvekillerinden oluşan 38 kişi ise limitsiz haberleşme harcaması yapabiliyor. Sadece TBMM Başkanlık Divanı ve parti gruplarının yaptığı haberleşme harcamalarının 2016 için 10 milyon TL'ye yaklaştığı öğrenildi.

Başkanlık Divanı'nında 38 kişinin yaptığı sınırsız haberleşme harcamaları için belli bir limit konulması görüşünde uzlaşma sağlandı. Önümüzdeki divan toplantısına sınırın ne kadar olacağı konusunda TBMM Genel Sekreterliği'nin yaptığı çalışma doğrultusunda karar alınacak.

Sınır getirilecek

Bu arada Meclis mevzuatında yıllık haberleşme giderleri için iki maaş tutarı ödenek ayrılan milletvekillerinin çoğunun 2016 için belirlenen 31 bin TL'lik sınırı aştıkları ortaya çıktı. Mevzuatta ödenek sınırını aşan bölümün tek seferde tahsil edilmesi düzenlenirken, Meclis yönetiminin yıllık 31 bin TL'lik ödeneği aşan bölümü için milletvekillerine taksitle ödene fırsatı getirdiği belirlendi.

ULAŞTIRMA FATURASI KABARIK

Bu arada Başkanlık Divanı üyelerine tahsis edilen makam araçları ve benzin giderlerinin de hayli kabarık olduğu öğrenildi. Bir divan üyesinin 2016'da Meclis bütçesinden 500 bin km. yol yaptığı ortaya çıktı.

Başkanlık Divanı'nında milletvekillerine yabancı dil ve diksiyon kursları için TBMM bütçesinden belli bir ödenek ayrılması kararlaştırıldı. Ancak alınan kararda "özel ve kamu kuruluşlarının verdiği eğitim programları" ifadesinin kullanılması tartışmaya yol açtı. Bu ifadeye dayanarak bir milletvekilinin yurtdışında 50-100 bin dolarlık yüksek lisans, doktora gibi akademik programlara katılabileceği gündeme getirildi. (Milliyet)