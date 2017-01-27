CHP'li vekiller PKK'lı teröristin cenazesinde gözyaşı döktü
CHP'li vekil İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu'nun 2015'te öldürülen PKK'lı teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıktı. CHP'li iki vekillin teröristin cenazesinde gözyaşı döktükleri de görüldü.
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman gösterdiği fotoğrafla CHP-PKK ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. 20 Kasım 2015'te PKK'lı terörist Aziz Güler'in cenazesine katılan CHP Milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu'nun öldürülen bir terörist için gözyaşı döktüğü görülüyor.
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