CHP'liler delege seçiminde birbirine girdi, 2 kişi yaralandı

CHP’nin Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesinde gerçekleştirdiği delege seçimlerinden kavga çıkması sonucu 2 kişi yaralandı. Dün akşam saat 20.00’da başlayan ve 23.00 sularından biten seçimlerde, bir kadın üye oy kullanmaya geldi. Oy kullanma işleminin sona erdiğini belirtilmesi üzerine parti üyelerinden Ahmet Çağın’ın parti tüzüğünü çıkararak, oy kullanılabileceğini söylemesinin ardından yine CHP Merkezefendi İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Çolak, arasında başlayan tartışma büyüdü.

Daha sonra tartışmaya CHP Pamukkale Belediyesi Meclisi üyesi Özkan Aslan ile CHP Merkezefendi Belediyesi Meclisi üyesi Ali Şaşmaz tartışmaya dahil oldu. sözlü tartışma yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda CHP Merkezefendi Belediyesi Meclisi üyesi Ali Şaşmaz ile CHP Merkezefendi İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Çolak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavga nedeniyle tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kavga ile ilgili bir açıklama yapan CHP Denizli İl Başkanı Haşim Teoman Sancar, “Konu ile ilgili parti içi soruşturma başlattık. Özellikle darp olayı ile ilgili soruşturma sonucunda kavgayı çıkaran kimseye, gereken cezayı vereceğiz” dedi.