CHP'liler katil Esed rejiminin vurulmasını hazmedemedi, yine Türkiye'ye saldırdı

CHP, Suriye'de yaşanan iç savaşta halkını adeta kıyımdan geçiren katil Esed rejimine Türkiye'ye saldırsa bile, savaşın başından beri verdiği desteği sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik hava harekatı üzerinden yine Türkiye'ye saldırdı.

Esed'in yaptığı onlarca kimyasal saldırıyı, kıyım ve işkenceyi görmezden gelen CHP'li Özel, tepki göstermek bir yana saldırıları inkar ediyor. Esed'in kimyasal saldırıları ile ilgili 'Irak'ta kimyasal silah yalanı' benzetmesi yapan Özel, Türkiye'nin rejime yönelik saldırıyı onaylamasını hazmedemedi. Özel, ''RAK Savaşı olmayan kimyasal silahları imha için başladı 1,5 MİLYON insan öldü. YİNE AYNI YALAN!!! Başkanı bir Türk olan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını inceleyecekti. RAPORU beklemeden saldırdılar. NİYE?'' diyerek adeta ateş püskürdü. Bir diğer CHP'li Eren Erdem ise, Esed rejiminin vurulmasına sinirlenerek ''"Biz Deniz Gezmiş'lerin, Mahir'lerin ve Ulaş'ların Amerika'nın 6. Filo'sunun karşısında durdukları yerde duruyoruz. Onlarsa 6. Filo'nun kıblegah sayıldığı yerde durmaya devam ediyorlar.'' dedi. Erdem'in bu denli sinirlenmesi akıllara ''Türkiye ile İran karşı karşıya gelirse, İran safında olurum'' sözlerini getirdi.

CHP'LİLER ESED VE İRAN'I TÜRKİYE'YE TERCİH ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giden CHP'liler Türkiye yerine dış güçlerin, terör örgütlerinin yanında durmayı tercih ediyor. Katil Esed'e savaşın başından beri desteğini sürdüren CHP'liler, Esed'i Türkiye'ye tercih etmişti

CHP'nin olaylı kurultayında Parti Meclisi üyeliğine seçilen Sera Kadıgil, şehitlerimizve ezana hakaretlerinin yanı sıra ''Bugün Suriye’ye savaş açsak banko Esad'ı tutarım'' sözleriyle kamuoyunun büyük tepkisine neden olmuştu.

Yine Esed'in vurulmasını hazmedemeyen CHP'li Eren Erdem, ''Eğer İran-Türkiye karşı karşıya gelirse, Türkiye'ye karşı İran safında olurum!'' sözleriyle toplumun hafızasına kazınmıştı. Türkiye'ye yönelik saldırı ve algı operasyonlarında sesini çıkarmayan hatta saldırıları destekleyen CHP'lilerin, Türkiye için göstermedikleri hassasiyeti katil rejim için göstermeleri bir kez daha ''CHP Türkiye'nin partisi değil mi?'' sorusunu akıllara getirdi